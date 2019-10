Lilia Hassaine pas de retour dans Quotidien : pourquoi elle a quitté l'émission

Lors de la reprise de Quotidien sur TMC début septembre, le présentateur Yann Barthès a annoncé que sa chroniqueuse Lilia Hassaine n'était pas présente car elle souhaitait se consacrer à son livre L'oeil du paon (Gallimard), sorti le 3 octobre 2019. La principale intéressée avait de plus expliqué sur Twitter qu'elle pourrait bientôt revenir. Les téléspectateurs pensaient donc qu'elle ferait son retour plus tard dans la saison. Mais il n'en est rien.

Interrogée par TV Mag dans le cadre de la promotion de son ouvrage, Lilia Hassaine a révélé qu'elle serait absente toute la saison : "J'étais très heureuse dans cette émission et nous nous entendons toujours très bien avec la production. Mais le rythme quotidien du programme n'était pas compatible avec la sortie de mon livre. Il y a un travail important pour être à l'antenne tous les soirs, je ne pouvais pas me réengager en sachant que je ne pourrais pas être à 100%. Ce n'est pas prévu que je revienne dans Quotidien cette année, je m'accorde du temps pour mon livre. Cela fait des années que je travaille dessus, il mérite que je prenne soin de lui." Une triste nouvelle pour les téléspectateurs qui l'apprécient. Mais tout espoir n'est pas perdu, elle n'a rien dit de son avenir au sein de Quoditien l'année prochaine. Peut-être aura-t-elle le temps de travailler de nouveau à 100% pour Yann Barthès.

Lilia Hassaine ne regrette toutefois aucunement ce retrait pour se consacrer à son ouvrage sur lequel elle a durement travaillé : "C'est un texte que j'ai écrit sur chacune de mes périodes de congé depuis quatre ans. Je partais systématiquement toute seule en vacances pour m'y consacrer pleinement. C'était à la fois un véritable travail et un besoin personnel. J'étais portée par ce texte de manière inexplicable et j'avais la volonté d'aller jusqu'au bout."

L'oeil du paon raconte l'histoire d'Héra, une jeune femme qui a toujours vécu sur une île sauvage de Croatie. Elle se retrouve à vivre Paris chez une tante qui agit comme si c'était une étrangère. Elle fait vite la connaissance d'Hugo, qui va l'intégrer à la jeunesse des beaux quartiers. Mais son rêve va vite virer au cauchemar à cause d'un drame.