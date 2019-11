Scènes de ménages : Philippe et Camille en mode VNR (Exclu)

Scènes de ménages faite ses noces d'étain avec les téléspectateurs de M6. Dix ans d'une belle histoire qui donneront lieu à un prime time spécial intitulé La Ch'tite Compet'!, le 7 novembre 2019 dès 20h25. A l'occasion d'une rencontre avec la presse, Grégoire Bonnet et Amélie Etasse ont répondu à l'interview VNR de Purepeople.com.

Les deux comédiens, qui incarnent Philippe et Camille, ont évoqué leur longue collaboration qui semble ne pas souffrir de lassitude malgré les années ; ils ont rejoint la série en cours de route, en saison 7. "Je me suis jamais posé la question, vraiment pas, c'est cool", a ainsi confié l'actrice. Un sentiment partagé par son confrère, heureux de lui donner la réplique quotidiennement.

A l'écran, ils incarnent un couple avec une forte différence d'âge et cela a forcément quelques répercussions dans la vie comme l'a révélé Amélie Etasse. "Depuis que je fais cette série, je me fais beaucoup plus draguer par des hommes âgés que par des gens de mon âge... Et ça, ça m'énerve", a-t-elle admis. Amusé, Grégoire Bonnet a lui rétorqué en plaisantant que les petites jeunes s'intéressent à lui, voulant nous présenter sa fausse petite-amie de 16 ans...

Les comédiens ont aussi évoqué le fait d'être plus connus des gens par les noms de leurs personnages que par leurs vrais prénoms, ils ont parlé de leurs publicités respectives (Volkswagen pour lui, Marque Repère pour elle) ou encore du coup de gueule des pharmaciens contre les caricatures liées au personnage de Philippe.

Une interview à découvrir en vidéo.