Les Dieux du Stade sont-ils pudiques ?

L'édition 2020 du calendrier des Dieux du Stade est disponible depuis le 3 octobre 2019. A l'occasion de sa sortie, une soirée de lancement a été organisée le 10 octobre dernier aux Galeries Lafayette des Champs-Elysées, à Paris. Dans un corner privatisé, situé au rez-de-chaussée, plusieurs des rugbymen du calendrier sont allés à la rencontre des fans mais aussi des médias. Parmi eux, Purepeople.

Pierre Fouyssac, Arthur Bonneval, Yoann Maestri, Clément Daguin, Ryan Chapuis, Jules Plisson (qui fait la couverture du calendrier), Jean-Marc Doussain et Sylvain Nicolas ont tous accepté de répondre à nos questions, pour notre séquence : "C'est comment d'être un Dieu du Stade ?"

Un Dieu du Stade est-il forcément pudique ? Pourquoi ont-ils accepté de se dénuder ? Est-ce que ça chambre dans les vestiaires après la sortie du calendrier ? Frédéric Michalak, petit joueur cette fois-ci en posant en costume ? Les spécialistes du ballon ovale répondent à tout sans complexe, ou presque, et prouvent qu'ils n'ont pas seulement des muscles mais aussi de l'humour.

L'édition 2020, le retour aux sources

Avec cette nouvelle édition, c'est l'univers brut du rugby qui est mis en avant par le photographe Pierre-Ange Carlotti : le stade et son ambiance, des corps et des visages non retouchés.

D'ordinaire habitué à l'univers de la mode et à shooter des stars internationales comme Rihanna, Bella Hadid ou des Françaises comme Juliette Binoche et Adèle Exarchopoulos, Pierre-Ange Carlotti a réalisé un rêve de gosses en participant à l'édition 2020 du calendrier des Dieux du Stade.

Voici la liste complète des joueurs présents dans le calendrier : Clément Daguin, Frédérick Michalak, Sylvain Nicolas, Sofiane Guitoune, Baptiste Couilloud, Pierre-Louis Barassi, Kelian Galletier, Jean-Marc Doussain, Antoine Dupont, Pierre Fouyssac, Xavier Mignot, Jules Plisson, Yoann Maestri, Djibril Camara, Arthur Bonneval et Ryan Chapuis.