Dieux du Stade : Les beaux gosses réunis à Paris pour célébrer leur calendrier

Habitués à être à l'heure avec les matchs et les séances d'entraînement, Pierre Fouyssac, Arthur Bonneval, Yoann Maestri, Clément Daguin, Ryan Chapuis, Jules Plisson (qui fait la couverture du calendrier) et Jean-Marc Doussain étaient bien là pour nous accueillir à 18h30. Seul Sylvain Nicolas, le jeune retraité de la bande (le joueur de 32 ans a annoncé sa retraite en juin dernier) est arrivé après les autres.

Heureux de passer la soirée ensemble et de dédicacer le nouveau calendrier, les rugbymen du Top 14 ont pris le temps de discuter avec les fans et les journalistes, de répondre aux questions de Purepeople, Canal+ ou encore Quotidien (TMC), et de s'envoyer aussi quelques vannes.

De toutes les interviews accordées à Purepeople (à découvrir prochainement), il ressort une participation totalement assumée et une excellente entente des joueurs. Tous sont proches de Yoann Maestri, l'un des modèles du calendrier, qui a également géré la production artistique avec son frère Marco, avec qui il a fondé l'agence Yoann et Marco. Marco Maestri est également connu pour être le petit ami du styliste français en vogue Simon Porte Jacquemus. Ce dernier était d'ailleurs présent à la soirée de lancement du calendrier.

Les Dieux du Stade sont-ils pudiques ? Sont-ils en couple ? Qu'ont pensé leurs parents de leurs photos ? Ont-ils déjà envoyé des photos d'eux nus ? Vous le saurez très bientôt !

L'édition 2020, le retour aux sources

Avec cette nouvelle édition, c'est l'univers brut du rugby qui est mis en avant par le photographe Pierre-Ange Carlotti : le stade et son ambiance, des corps et des visages non retouchés.

D'ordinaire habitué à l'univers de la mode et à shooter des stars internationales comme Rihanna, Bella Hadid ou des Françaises comme Juliette Binoche et Adèle Exarchopoulos, Pierre-Ange Carlotti a réalisé un rêve de gosses en participant à l'édition 2020 du calendrier des Dieux du Stade.

Voici la liste complète des joueurs présents dans le calendrier : Clément Daguin, Frédérick Michalak, Sylvain Nicolas, Sofiane Guitoune, Baptiste Couilloud, Pierre-Louis Barassi, Kelian Galletier, Jean-Marc Doussain, Antoine Dupont, Pierre Fouyssac, Xavier Mignot, Jules Plisson, Yoann Maestri, Djibril Camara, Arthur Bonneval et Ryan Chapuis.

Olivia Maunoury