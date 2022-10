Maisie Williams (Game of Thrones) méconnaissable, une invitée les fesses à l'air au défilé Givenchy

La 4e journée de la Fashion Week a réservé bien des surprises aux fashionistas du monde entier. Alors que Kanye West défilait tranquillement dans un hangar boueux pour Balenciaga, contre vents et marées, il avait autre chose en tête. Star de la mode, grâce à un style impeccable et des créations très prisées, le rappeur s'est également rendu, le dimanche 2 octobre 2022, au Jardin des Plantes de Paris pour découvrir le nouveau vestiaire Givenchy, collection prêt-à-porter femmes printemps-été 2023. Et une chose est sûre, il n'a pas été déçu du voyage.

Non seulement il a pu applaudir consoeurs et confrères chaleureusement, mais Kanye West a également croisé de nombreux invités cinq étoiles, triés sur le volet pour pouvoir assister au défilé Givenchy. Devant le photocall installé en cette occasion, beaucoup ont accepté de prendre la pose. Maisie Williams, l'ancienne star de la série Game of Thrones - elle incarnait Arya Stark - était présente dans le 5e arrondissement de Paris, sourcils décolorés et cheveux très courts, tout comme Nora Arnezeder, Amelia Gray Hamlin, la fille de Lisa Rinna, Karlie Kloss, Bakar, Jasmine Tookes, Madelaine Petsch, Justine Skye, Fai Khadra, Hari Nef, Kenya Kinski et son compagnon Will Peltz, la chanteuse Doja Cat, Paris Jackson, Camélia Jordana, Olivia Palermo, Josephine Skriver, Noomi Rapace ou encore Matthew Williams.

Maisie Williams n'était pas seule à avoir le poil très blond, au-dessus des yeux, ce jour-là. Nicola Peltz, riche héritière et épouse de Brooklyn Beckham, arborait également un regard fort clairsemé à l'entrée du défilé Givenchy. C'est une belle surprise de voir la jeune femme, et son compagnon, assister à la Fashion Week de la sorte. En froid avec sa belle-maman Victoria Beckham, la comédienne de 27 ans a accepté une main tendue en ayant assisté, le vendredi 30 septembre 2022, au défilé organisé par l'ancienne membre des Spice Girls... et se joint au reste des festivités depuis. Autant joindre l'utile à l'agréable !