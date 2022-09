Victoria Beckham soutenue par Eva Longoria en cuir et dentelle... et son fils Brooklyn ! La hache de guerre enterrée ?

L'artiste, femme d'affaires et styliste britannique loge effectivement à l'hôtel spa La Réserve, dans le 8e arrondissement de Paris, avec son célèbre et séduisant époux, David Beckham mais aussi avec leurs enfants Harper, Romeo et Cruz, qui s'est déplacé jusqu'en France avec sa petite-amie, Tana Holding. Juste avant de venir assister au défilé de Victoria Beckham, Romeo s'était même offert un petit plaisir, histoire de bien rentabiliser le voyage, en allant se faire tatouer par l'artiste Miles Langford. Il y en a un, en revanche, qui est venu s'installer un peu plus tard au front row du défilé de maman, contre toutes attentes, c'est Brooklyn Beckham.