Victoria Beckham en froid avec Nicola Peltz : les tensions s'intensifient, le malaise est total

La tension est à son paroxysme entre Victoria Beckham et sa belle-fille Nicola Peltz, qui a dit "oui" le 9 avril dernier à Brooklyn Beckham au terme d'une cérémonie spectaculaire organisée à Palm Beach en Floride. Un mariage qui serait d'ailleurs à l'origine du malaise entre l'ancienne star des Spice Girls et la jeune mariée. Cette dernière l'accuse depuis plusieurs semaines de lui avoir volé la vedette à son propre mariage.

Ce jeudi 1er septembre, le Daily Mail a rapporté que la situation se serait aggravée lorsque la femme de David Beckham aurait décidé de danser avec son fils sur la chanson romantique "You Sang To Me" de Marc Anthony, un titre qui était à l'origine dédié au couple. Nicola aurait alors quitté prématurément la cérémonie. Autres preuves de ces tensions : Victoria aurait refusé de payer la carte verte (carte de résident) de Brooklyn et l'aurait également "snobé", lui et Nicola Peltz, pour son nouveau défilé de la Fashion Week à Paris.

De l'eau dans le gaz

Une histoire de robe se cache également sous ces tensions. En effet, en optant pour une création Valentino le jour du mariage, et non pour une robe de sa belle-maman qui est également créatrice de mode, Nicola Peltz aurait mis le feu aux poudres. "J'allais et je le voulais vraiment, mais quelques mois seulement avant le mariage, Victoria Beckham a réalisé que son atelier manquerait de temps pour me créer une robe donc j'ai dû choisir autre chose", avait alors déclaré la femme de Brooklyn lors d'une interview accordée à Variety.

Sauf que ce jeudi, une source a assuré au Daily Mail que l'actrice américaine n'avait jamais eu l'intention de porter une robe de la marque de sa belle-mère. "Elle allait la laisser concevoir quelque chose mais elle n'allait jamais mettre ça. Elle a trop d'amis créateurs vraiment talentueux. C'est comme quand si vous aviez un beau-frère qui dit qu'il fait les meilleures boulettes de viande, que vous détestez les boulettes de viande mais que vous le laissez quand même les cuisiner. C'est exactement ce qui s'est passé", a-t-elle confié. Rien ne va plus entre les deux femmes...