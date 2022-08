Brooklyn Beckham : Sa femme Nicola en guerre contre sa mère Victoria ? La vérité éclate

En avril dernier, le temps était mis sur pause pour le clan Beckham. Brooklyn, fils aîné de Victoria et David Beckham, devenait officiellement le mari de la comédienne américaine Nicola Peltz. Un bouleversement de vie que les parents n'ont évidemment pas pu manquer. Durant les jours de fête, Victoria et David semblaient sur leur petit nuage, à l'image des jeunes époux dont la vie maritale ne faisait que commencer. Au grand dam de Victoria ? Si à première vue, la noce s'est parfaitement déroulée, en coulisses, l'ambiance n'était apparemment pas la même.

D'après plusieurs sources, Victoria Beckham et Nicola Peltz ne se supportent pas. La jeune femme et sa belle-mère ne s'entendraient pas, rendant l'organisation du mariage très compliquée. Le choix de la robe de Nicola Peltz aurait également mis le feu aux poudres. Pour beaucoup, en optant pour une création Valentino, la jeune femme aurait déclaré la guerre à belle-maman, également créatrice de mode. Conscient des rumeurs circulant à leur sujet, Brooklyn Beckham et Nicola Peltz ont rétabli la vérité.

Non, Nicola Peltz n'a pas volontairement refusé de porter du Victoria Beckham à son mariage. Bien au contraire, c'était prévu ! "J'allais et je le voulais vraiment, mais quelques mois seulement avant le mariage, Victoria Beckham a réalisé que son atelier manquerait de temps pour me créer une robe donc j'ai dû choisir autre chose, a-t-elle confié à Variety. Elle n'a jamais dit que je ne pouvais pas porter ses créations, je n'ai jamais dit non plus que je n'en avais pas envie. Tout est parti de là et ça ne s'est jamais arrêté."

En réalité, aucune tension n'est à déplorer du côté de Nicola Peltz et Victoria Beckham. La jeune femme de 27 ans a même vite été accueillie comme un membre à part entière de la famille, devenue protégée du célèbre couple Beckham. Pour Brooklyn, le public ne doit pas perdre de temps en lisant certains médias peu renseignés : "Ils vont toujours essayer de rabaisser les gens. Mais tout le monde s'entend bien, ce qui est parfait." Que demander de plus ?