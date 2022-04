Mariage de Brooklyn Beckham et Nicola Peltz : l'incroyable liste des invités

A seulement 23 ans, Brooklyn Beckham franchit déjà l'étape du mariage. Il épouse ce samedi 9 avril 2022 sa compagne l'actrice Nicola Peltz (Le Dernier Maître de l'air, Transformers : L'Âge de l'extinction, Bates Motel...), âgée de 27 ans. Une union qui intervient après la demande faite par le jeune homme à sa chérie en juin 2020, après deux ans de relation amoureuse. Et pour le grand jour, le couple a mis les petits plats dans les grands ; enfin, on imagine que leurs très riches parents ont grandement contribué...

Pour leur mariage, dans un domaine privé de Palm Beach - qui appartient à la famille de la future mariée, son père est l'homme d'affaires Nelson Peltz dont la fortune est estimée par Forbes à 1,7 milliard de dollars - ils ont invité une flopée de VIP. Comme le relatent la presse américaine et britannique, il faudra ainsi compter sur la présence du chef Gordon Ramsay, de l'actrice Eva Longoria, de Rocco Ritchie ou encore des Spice Girls (Emma Bunton, Melanie C, Melanie B et Geri Halliwell toutes invitées par Victoria Beckham), de Gigi Hadid, de Sofia et Nicole Richie...

Quant au rappeur Snoop Dog, il a été sollicité pour faire le DJ et chanter. "David [Beckham, le père du marié, NDLR] c'est mon pote depuis plus de dix ans maintenant et je suis proche de sa famille. Le mariage de Brooklyn va être un grand évènement et mon cadeau pour lui et sa future épouse sera de venir faire une performance le grand jour. Rien ne va mieux démarrer la fête après la danse des mariés qu'un set de Snoop... Le dancefloor va être en feu", a-t-il déclaré au journal The Mirror.

Il y aura toutefois un absent de marque : le chanteur Elton John. L'artiste britannique, qui est le parrain de Brooklyn, ne pourra pas assister au mariage à cause de la date choisie par le couple ; la pandémie de Covid-19 a repoussé la cérémonie. En effet, il sera en concert dans le cadre de sa grande tournée d'adieux Farewell Yellow Brick Road Tour. S'il sera bien sur le sol américain, il se produira loin de là, dans le Kentucky.