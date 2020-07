Victoria et David Beckham : Leur fils Brooklyn fiancé à Nicola Peltz ?

Un mariage se tramerait-il en secret chez les Beckham ? A en croire une source du Mirror citée le 10 juillet 2020, Brooklyn Beckham se serait en effet fiancé à sa petite-amie Nicola Peltz, moins d'un an après le début de leur romance. Victoria et David Beckham auraient quant à eux donné leur bénédiction à leur fils aîné, âgé de 21 ans.

"Brooklyn a dit à ses amis de Los Angeles que lui et Nicola sont fiancés. Ce n'est pas un secret pour leurs groupes d'amis. Ils en sont ravis. David et Victoria ont donné leur bénédiction à cette relation. C'est une période très réjouissante pour toute la famille et après quelques précédentes relations chaotiques, ils pensent que Brooklyn est sur la bonne voie." Le photographe en herbe avait officialisé cette idylle avec l'actrice américaine en janvier dernier sur Instagram, à l'occasion des 25 ans de sa moitié. Depuis, le couple s'affiche régulièrement sur les réseaux sociaux.