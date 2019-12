Victoria Beckham a fêté Noël avec une ex-Spice Girls... mais pas les autres

Victoria Beckham est-elle en guerre avec les Spice Girls ? Une chose est sûre : pas avec toutes. En réalité, l'égérie de mode a passé les vacances de Noël avec l'une de ses quatre anciennes consoeur, Emma Bunton. L'occasion de passer la fin de l'année en famille. Le Lundi 30 décembre 2019, elle a partagé sur son compte Instagram une photographie sur laquelle elle se fend littéralement la poire dans les bras de son époux, David, au côté de leurs amis. "J'ai partagé quelques journées parfaites avec Emma Bunton, Jade Johns et leur merveilleux enfants, écrit-elle en légende. Je vous aime tous tellement. Merci pour ce moment, plein de bisous."

Posh et Baby Spice ont su conserver une jolie tendresse depuis la séparation du groupe, ce qui n'était pas forcément évident au début de l'année. Alors qu'Emma Bunton, Geri Halliwell, Mel B et Mel C reformaient la bande à l'occasion d'une tournée britannique exceptionnelle, Victoria Beckham fronçait du nez et refusait de prendre part à l'aventure. "Aujourd'hui est un jour spécial pour les filles, elles ont annoncé les dates de leur première tournée depuis que nous nous sommes produites ensemble en 2012, déclarait-elle alors. Je ne me joindrai pas à elles sur scène mais être une Spice Girl a été une partie importante de ma vie et je leur souhaite beaucoup d'amour et de fun pour leur retour l'année prochaine."