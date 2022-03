David Beckham : Déjà prêt pour le mariage de son fils Brooklyn, il dévoile son costume

Victoria Beckham, elle, portera certainement une robe de sa propre marque, Victoria Beckham. Sa future belle-fille a confié la mission de la création de sa robe de mariage à la maison italienne Valentino. "Nous sommes allés à Rome deux fois pour voir tout le monde à l'atelier, ils sont tellement talentueux, a récemment confié Nicola Peltz au magazine CR Fashion Book. La première fois, j'ai emmené ma mère et mon frère Brad, qui sera mon garçon d'honneur, puis Leslie Fremar qui est une de mes meilleures amies [et également sa styliste, NDLR]. C'est un projet très beau et très excitant auquel on prend part."

Selon le tabloïd The Sun, les jeunes frères de Brooklyn, Romeo et Cruz (19 et 17 ans) seront les témoins du mariage. Brad, le frère de Nicola, fera office de garçon d'honneur. La cérémonie qui unira Brooklyn à Nicola aura lieu dans l'immense domaine du père milliardaire de Nicola, Nelson Peltz, situé en Floride. La guest list comportera les noms de Gigi Hadid, Nicole Richie ou encore les amis de la famille Beckham, Gordon et Tana Ramsay.

Tous ces convives figureront sur les photos du mariage, dont le magazine Vogue a obtenu l'exclusivité.

Brooklyn Beckham et Nicola Ann Peltz sont en couple depuis l'automne 2019 et se sont fiancés en juillet 2020.