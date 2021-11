Brooklyn Beckham et Nicola Peltz toujours pas mariés : "Si la Covid-19 n'existait pas..."

Fiancés depuis le mois de juillet 2020, Nicola Peltz et Brooklyn Beckham sont toujours en plein préparatifs du mariage. "Nous sommes fiancés depuis un an et si la Covid-19 n'existait pas on serait déjà mariés, et ça a été un peu difficile", a-t-il avoué dans une interview accordée à Hello! le jeudi 11 novembre 2021. La faute aux restrictions de voyages dus à l'épidémie.

Désormais assouplies, les lois américaines devraient permettre au jeune homme de 22 ans et de sa fiancé de se marier dans l'année 2022. "Vous savez, j'ai à peine recommencé à voyager. Ça se décoince, avec un peu d'espoir, ce sera l'année prochaine", a-t-il confirmé auprès de nos confrères.

Alors que le reste de la famille - ses parents David et Victoria Beckham et ses frères et soeurs Romeo, Cruz et Harper Beckham - se sont retrouvés au Royaume-Uni pendant la pandémie, Brooklyn et sa fiancée Nicola Peltz se sont isolés à New York. Désormais, ils vivent tous les deux ensemble à Beverly Hills (Californie, États-Unis). "Je vais épouser ma meilleure amie. Nous avons notre propre petite bulle ensemble et c'est juste incroyable", a-t-il ajouté.

Brooklyn Beckham, tout juste âgé de 22 ans, avait demandé la main de sa compagne Nicola Peltz en juillet 2020, quelques mois seulement après l'officialisation de leur relation. "Il y a deux semaines, j'ai demandé à mon âme-soeur de m'épouser et elle a dit oui. Je suis l'homme le plus chanceux du monde. Je te promets d'être le meilleur époux et le meilleur papa, un jour. Je t'aime", avait-il écrit sur Instagram en annonçant ses fiançailles. Pour l'heure, personne ne connait la date, ni le lieu du mariage.