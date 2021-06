Brooklyn Beckham et sa fiancée Nicola Ann Peltz : nouvelle étape importante pour le couple...

Le couple que forment Brooklyn Beckham et Nicola Ann Peltz compte des millions de fans ! Des admirateurs heureux d'apprendre que les jeunes fiancés commencent un nouveau chapitre de leur histoire d'amour. En attendant le mariage, le fils de David et Victoria Beckham et sa chérie comptent s'installer ensemble, dans une magnifique villa...

"Il y a un an jour pour jour, je demandais à cette femme magnifique de m'épouser. Elle est ma meilleure amie et me rend meilleur chaque jour. Je n'imagine pas ma vie sans toi parce que tu me fais rire et sourire en permanence. Joyeux premier anniversaire bébé", a écrit Brooklyn Beckham sur Instagram. Pour cet anniversaire, Nicola Ann Peltz et lui se sont offerts un magnifique cadeau ; une villa de plus de 650 mètres carrés situés à Beverly Hills, achetée à plus de 10 millions de dollars (un peu plus de 8 millions d'euros).

E! News précise que cette maison est située près de l'ancien domicile des Beckham, où David, Victoria et leurs enfants s'étaient installés en 2007, année de l'arrivée de l'ex-footballeur au club de Los Angeles Galaxy. Celle de Brooklyn et Nicola a été construite l'année dernière. Elle dispose notamment de cinq chambres, d'une cuisine de luxe, d'une piscine, d'un spa et d'une cave à vin.