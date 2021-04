Brooklyn Beckham porte un collier avec... une dent de sa fiancée

Pour rappel, Brooklyn Beckham et Nicola Peltz, actrice star de Transformers, se sont fiancés en juillet 2020. Ils avaient annoncé la grande nouvelle sur les réseaux sociaux. "Il y a deux semaines, j'ai demandé à mon âme soeur si elle voulait bien m'épouser et elle a dit oui. Je suis l'homme le plus chanceux du monde. Je te promets d'être le meilleur mari et le meilleur père du monde, un jour. Je t'aime bébé", avait-il fièrement annoncé sur son compte Instagram.

"Tu as fait de moi la femme la plus chanceuse du monde. J'ai tellement hâte de passer le reste de ma vie avec toi . Ton amour est le cadeau le plus précieux au monde", avait ajouté l'actrice américaine. Très souvent invitée chez Victoria et David Beckham, Nicola Peltz fait déjà quasiment partie de la famille.