Brooklyn Beckham et Nicola Ann Peltz : Couple assorti avant les vacances

La vie amoureuse des stars fascine les internautes, et le couple formé par Brooklyn Beckham et Nicola Ann Peltz compte déjà des millions de fans ! Ces admirateurs suivent leurs aventures grâce aux réseaux sociaux. Le fils de David et Victoria Beckham et sa petite amie les ont virtuellement invités en vacances, et ils ont réalisé devant eux un charmant défilé de mode avant de s'envoler au soleil...

Rentrés en Angleterre pour fêter les 21 ans de Brooklyn Beckham, le jeune homme et sa chérie Nicola Ann Peltz ont repris l'avion. Ils sont arrivés à New York lundi 9 mars 2020, les visages protégés par des masques. Ils ont profité de l'après-midi du mercredi 11 mars pour sortir, sans masque cette fois. Brooklyn et Nicola portaient des tenues presque identiques pour cette balade en amoureux, comme lors du défilé Saint Laurent, à la dernière Fashion Week de Paris.

En bomber Saint Laurent (à 1190 euros), T-shirt blanc, jean et baskets blanches Nike Air Force 1, le photographe avait joué la carte de la simplicité. Sa petite amie, quant à elle, a ajouté un élément luxe à son outfit of the day, grâce à une veste en cuir pour homme Balenciaga d'une valeur de 3990 euros. Des lunettes de soleil noir, un jean et des bottes noires complétaient sa tenue.

À peine arrivés à New York Brooklyn Beckham et Nicola Ann Peltz sont partis vers une destination ensoleillée. Ils ont partagé des photos de leurs vacances exotiques dans leur stories Instagram respectives, sans en dévoiler le lieu. Ciel bleu, plage, soleil et palmiers sont au menu de l'escapade des amoureux. Le petit frère de Nicola, Zach, est également du voyage.