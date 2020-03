David et Victoria Beckham : Survoltés à la fête d'anniversaire de leur fils

Après vingt-trois ans d'amour, vingt et un de mariage et quatre enfants, David et Victoria Beckham s'aiment et s'éclatent comme au premier jour ! Ils ont trinqué et dansé le week-end dernier, à l'anniversaire de leur fils aîné. Brooklyn a célébré ses 21 ans dans la maison de ses parents, au cours d'une fête qui aurait coûté plus de 100 000 euros...

Brooklyn Beckham a eu 21 ans le mercredi 4 mars 2020. Il a attendu le samedi suivant (7 mars 2020) pour célébrer sa majorité universelle. Le photographe a soufflé ses bougies en présence de sa petite amie Nicola Peltz et de toute sa famille. Ses parents David et Victoria Beckham, ses petits frères et soeurs Romeo, Cruz et Harper, ainsi sa grand-mère (la mère de Victoria Beckham) Jackie Adams étaient présents. Tous apparaissent sur des photos souvenirs de cette folle soirée, postées par Brooklyn Beckham et sa maman Victoria.

La publication de la créatrice de mode de 45 ans la montre déchaînée sur la piste de danse, dans les bras de son mari, le très coquin David Beckham. Une main sur le postérieur de son épouse, l'ancien footballeur de 44 ans et actuel président de l'Inter Miami FC a dansé jusqu'à l'aube, comme l'indique Victoria dans sa légende.

"On a dansé jusqu'à 6h ! Bisous et joyeux 21e anniversaire @brooklynbeckham je t'aime énormément", écrit l'ex-chanteuse du groupe Spice Girls sur Instagram.