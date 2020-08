Brooklyn Beckham marié en secret à Nicola Anne Peltz ? Un détail interpelle...

Nouvelles relations, fiançailles, mariages, ruptures... La vie amoureuse des stars passionne leurs fans. Ceux des Beckham suivent avec attention les préparatifs de l'union de Brooklyn et sa fiancée, Nicola Anne Peltz. Surprise : le jeune couple s'est peut-être déjà marié en secret.

Nicola Anne Peltz a éveillé ces soupçons elle-même ! Vendredi 7 août 2020, l'actrice de 25 ans a publié une photo de la main de son fiancé Brooklyn Beckham dans sa story Instagram. Le fils aîné de 21 ans de David et Victoria Beckham y porte une alliance en or à l'annulaire gauche. Les près de 2 millions d'abonnés de Nicola en ont tout de suite déduit que la jolie blonde et son chéri s'étaient discrètement mariés.