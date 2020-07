Brooklyn Beckham : Sa fiancée Nicola Peltz déjà complice avec Harper

La vie amoureuse des stars fascine leurs nombreux fans et ceux des Beckham se réjouissent des fiançailles de Brooklyn et Nicola Peltz ! La jolie blonde s'entend déjà à merveille avec sa future belle-famille. Pour preuve, Harper et elle ont profité d'un après-midi shopping dans la boutique de Victoria Beckham...

"Toutes les bonnes choses ont une fin", dit le dicton ! Les Beckham en ont fait la triste expérience en quittant l'Italie, où ils profitaient de vacances, pour regagner Londres. Dans la capitale britannique, les enfants de David et Victoria Beckham continuent tout de même de passer du bon temps. Leur fils aîné Brooklyn (21 ans), sa petite soeur Harper (9 ans) et sa fiancée Nicola Peltz étaient de sortie mercredi pour une petite séance shopping.

Et c'est à Bond Street, dans le quartier huppé de Mayfair, que la petite bande a fait ses emplettes. Brooklyn, Nicola et Harper se sont arrêtés à la boutique Victoria Beckham, la marque de vêtements de la créatrice éponyme, qui vient d'annoncer le licenciement de 20 collaborateurs. Loin de cette réalité, Nicola et sa future belle-soeur Harper se sont amusées à essayer des vêtements en cabine, en témoigne un charmant selfie pris par la jeune fille.