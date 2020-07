Harry et Meghan Markle, stars du mariage de Brooklyn Beckham et Nicola Peltz ?

Très proches de Victoria et David Beckham, le prince Harry et Meghan Markle feront sans doute figure d'invités stars lors du mariage de leur fils Brooklyn avec Nicola Peltz. Les parents du jeune homme avaient d'ailleurs eux-mêmes assisté au mariage royal du couple en mai 2018 : "Le mariage de Brooklyn sera l'un des plus étoilés de tous les temps grâce aux relations de ses parents", estime The Sun, qui ajoute que "leurs emplois du temps sont si chargés que David et Victoria veulent envoyer leurs invitations le plus rapidement possible." Des parents décidément aux petits soins pour le mariage de leur fils aîné (âgé de 21 ans).

Autre invité très probable, Elton John. Proche du couple (comme en témoignent les dernières vacances estivales des Beckham avec Rocketman) et parrain de Brooklyn, l'interprète du titre I'm Still Standing offrira peut-être également un show spécial pour le mariage de son petit protégé. Rappelons qu'il avait aussi assisté à l'union d'Harry et Meghan et qu'il y avait interprété quatre chansons de son répertoire lors de la fête.

Prévue pour 2021, l'union entre Brooklyn et Nicola (25 ans) s'annonce déjà grandiose et devrait se dérouler selon les traditions juives pour rendre hommage à l'arrière-grand-père de Brooklyn et au père de Nicola qui sont juifs tous les deux. Le Daily Mail révèle d'ailleurs que les époux prévoient de s'unir sous une chuppah (baldaquin de mariage) et qu'ils signeront une ketubah (contrat de mariage).

Le mariage devrait se dérouler au Royaume-Uni et en Floride. Selon le Daily Mail, les amoureux prévoient de dépenser près de 4 millions de livres sterling (près de 4 415 000 euros) pour leur union. La bague de fiançailles de Nicola coûterait déjà quant à elle près de 350 000 livres sterling (soit plus de 386 000 euros). Fou amoureux de celle qu'il surnomme son "âme soeur", le jeune homme lui a adressé une tendre déclaration le 28 juillet 2020 sur Instagram. "Je ne peux pas imaginer une vie sans toi, bébé. Grâce à toi, je me sens si spécial et tu me fais rire tout le temps. Je prendrai toujours soin de toi et je te soutiendrai toujours." Craquant, n'est-ce pas ?