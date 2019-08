Victoria et David Beckham : Amoureux complices auprès d'Elton John

Profitant d'un peu de temps libre avant de remettre le nez dans ses collections, Victoria Beckham a pris la direction du Sud de la France avec son mari David et leurs enfants. Le power couple a posé ses bagages chez un ami de longue date : le chanteur Elton John.

Après avoir accueilli Neil Patrick Harris, son mari David Burtka et leurs enfants, puis le prince Harry, sa femme Meghan Markle et leur petit Archie – un séjour défendu par le chanteur qui leur a payé un déplacement en jet privé –, le populaire artiste britannique poursuit ses vacances en bonne compagnie. Ainsi, Elton John a ouvert les portes de sa villa de Nice à Victoria et David Beckham. La petite troupe a aussi profité d'une sortie sur le luxueux yacht de l'interprète de Your Song.

Dimanche 25 août 2019, sous un soleil radieux, Elton John a donc embarqué sur un yacht avec son mari David Furnish et leurs deux fils, Zachary (8 ans) et Elijah (6 ans). Il a passé du bon temps avec Victoria et David, eux aussi accompagnés de leurs enfants, Brooklyn (20 ans), Romeo (16 ans), Cruz (14 ans) et Harper (8 ans). Les Becks, qui étaient auparavant en Italie, n'ont pas hésité à se jeter à l'eau depuis le bateau pour se rafraîchir entre deux séances de bronzage. L'ancien footballeur était très complice avec ses enfants, mais aussi avec sa femme, la couvrant de baisers. Après deux décennies de mariage et en dépit de quelques cailloux sur le chemin, ils restent toujours aussi in love l'un de l'autre.

On a aussi pu voir pendant cette escapade que Cruz et Brooklyn se sont essayés au kitesurf. Sur Instagram, David et Victoria ont également partagé des photos et vidéos de leur déjeuner en terrasse.

Elton John est sans doute heureux de souffler un peu et de profiter de ses amis et son clan puisqu'il s'est engagé dans une impressionnante tournée d'adieu intitulée Farewell Yellow Brick Road. Le chanteur doit repartir sur les routes dès le 4 septembre prochain lui qui est attendu à Salt Lake City aux États-Unis. Sa tournée ne prendra fin que le 16 décembre 2020 !