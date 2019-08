Victoria et David Beckham : Plus amoureux que jamais en Italie

Mariés depuis vingt ans, Victoria et David Beckham sont amoureux comme au premier jour. Le 22 août 2019, la styliste de 45 ans a partagé de nouvelles photographies de ses vacances en famille. Actuellement en Italie dans la magnifique région des Pouilles, les parents de Brooklyn (20 ans), Romeo James (16 ans), Cruz (14 ans) et Harper Seven (8 ans) sont plus complices que jamais. Enlacés et très tendres l'un envers l'autre, les mariés savourent la dolce vita à l'italienne pendant une petite virée sur la mer Adriatique. L'ancien footballeur de Manchester United apparaît en plein fou rire à côté de son épouse. Elle écrit : "Est-ce que quelqu'un savait que j'étais aussi drôle ?" Cette photographie fait référence à un ancien cliché du couple publié le 7 août 2019 sur lequel Victoria avait déjà utilisé cette expression. Réputée pour son sérieux (voire sa froideur), l'ex-membre des Spice Girls révèle un tout autre visage en Italie.

En story, on découvre également les nombreuses activités nautiques que toute la famille Beckham a testées cet été. Toujours très éprise de son (merveilleux) mari, Victoria partage avec ses abonnés un petit film de lui en pleine séance de wakeboard. De leur côté, les enfants ont pu tester le Flyfish, alors que la benjamine a osé essayer le parachute ascensionnel. Sa maman, très admirative, écrit : "Ma fille Harper Seven est très courageuse !" En pleine rupture avec Hana Cross (21 ans), Brooklyn Beckham semble lui aussi adorer ce séjour en famille. Mais après tout, quoi de mieux pour se consoler d'un chagrin d'amour que des vacances auprès des siens ?

Après l'effort, le réconfort. Toute la petite tribu a ensuite pratiqué une séance de yoga privée dans sa propriété. Première fan de son mari de 44 ans, l'interprète du tube Wannabe l'a filmé dans la position du poirier. Elle écrit, émerveillée : "Bien sûr qu'il peut le faire !" D'ailleurs, existe-t-il vraiment une chose sur cette Terre que ne peut pas faire le somptueux David ?