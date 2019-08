David Beckham : Tendres photos avec ses enfants et Victoria, en Italie

En vacances dans les Pouilles en Italie, David Beckham a posté sur son compte Instagram un portrait de sa mère Sandra Georgina West (70 ans) le 10 août 2019. Quoi de plus normal dans ce pays dont l'une des personnes les plus importantes est bien évidemment la "mamma". Le lendemain, l'ancien footballeur international a partagé des photos de toute sa famille avec ses quatre enfants et sa femme, Victoria Beckham.

Un papa qui pose avec fièrement avec son clan dont Harper, sa fille chérie qu'il continue de temps à autre à embrasser sur la bouche malgré la polémique, et un mari qui semble particulièrement heureux pendant ses vacances en mode farniente. En bonus, le beau David partage également avec ses followers ses séances de sport improvisées en pleine campagne. Ainsi, le 11 août, ses abonnés ont eu la chance de pouvoir admirer l'athlète en pleine séance de running.