Brooklyn Beckham : Tatouage surprenant et XXL en hommage à sa fiancée Nicola Ann Peltz

David Beckham a transmis sa passion pour le tatouage à ses fils. L'aîné, Brooklyn, s'en est fait un nouveau. Il a les yeux de sa fiancée Nicola Ann Peltz dans le dos !

Brooklyn Beckham est fou amoureux. Il le revendique activement sur Instagram, où ses plus de 12 millions d'abonnés lisent fréquemment ses déclarations. Le fils de David et Victoria Beckham a surpris les internautes en révélant son nouveau tatouage, sur une photo prise par le duo Luigi et Iango. Il s'est fait dessiner les yeux de sa fiancée Nicola Ann Peltz sur le cou, les coordonnées GPS d'une adresse à Londres (220-222 Great Portland St, dans le quartier de Fitzrovia), ainsi qu'une lettre écrite par la jolie blonde.

"Mon garçon éternel. Lis ça à chaque fois que tu te sentiras anxieux. Je veux que tu saches à quel point tu es profondément aimé. Tu as le coeur le plus doux que je n'ai jamais rencontré et j'espère ne jamais passer un jour sans ton amour. Je te trouve incroyable. Sache que nous pouvons tout surpasser si tu respires lentement et si tu as confiance. Je t'aime plus que tout. Avec amour pour toujours, ta future femme", peut-on désormais lire dans le dos de Brooklyn Beckham.

Sa preuve d'amour a suscité de nombreuses réactions : l'émotion de Nicola Ann Peltz, les taquineries de son petit frère Cruz Beckham (qui a commenté : "les yeux de Will Peltz [le grand frère de Nicola Ann Peltz, NDLR] sont superbes, frangin") et quelques critiques d'internautes sceptiques. Ces derniers sont convaincus que Brooklyn finira par regretter ce tatouage et le couvrira dans quelques années, prédisant ainsi la courte durée de sa relation avec Nicola Ann Peltz.