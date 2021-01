Romeo Beckham : Blond platine et premier tatouage, David et Victoria très fiers

Au cours de sa carrière de footballeur, David Beckham a influencé des centaines de millions de fans. Son fils Romeo en fait visiblement parti. L'adolescent s'est inspiré d'une des nombreuses coupes de cheveux de son père et affiche son nouveau look en couverture d'un prestigieux magazine.

En 2021, l'industrie de la mode est toujours fascinée par les enfants de stars. Cette obsession profite à Romeo Beckham, qui figure en couverture du nouveau numéro de L'Uomo Vogue. Le fils de David et Victoria Beckham s'est prêté à un shooting dont il a publié les clichés sur Instagram.

Photographié par Mert Alas et Marcus Piggott (le duo connu sous le nom Mert et Marcus), Romeo a enchaîné les poses avec une aisance déconcertante. Sa coloration blonde platine a également attiré l'attention de ses près de 3 millions de followers. Les chanteurs Justin Bieber et Cody Simpson en font partie et l'ont félicité pour cette parution presse. "Frère, c'est le feu", écrit @justinbieber en commentaire. Cody ajoute : "Tellement bon, mec" !

Romeo a également reçu les compliments de ses parents, de sa petite amie, Mia Regan et de la fiancée de son grand frère Brooklyn, Nicola Ann Peltz.