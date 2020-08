Romeo Beckham : Câlin musclé avec sa chérie Mia Regan

Romeo, portrait craché de David Beckham ? Le 18 août 2020, le jeune homme de 17 ans a publié une nouvelle photo romantique avec sa chérie Mia Regan sur Instagram. Tout sourire, les amoureux prennent la pose enlacés face à l'objectif. Sur ce cliché, le Britannique apparaît torse nu et ne porte qu'un caleçon rouge et blanc de la marque Supreme. Très séduisant pour son jeune âge, le frère d'Harper Seven ressemble de plus en plus à son papa...