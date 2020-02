David Beckham : En famille au ski, Brooklyn emmène sa chérie Mia

De retour sur ses skis, Brooklyn (20 ans) a prouvé avec une grande élégance qu'il maîtrisait à la perfection le fameux "planter de bâton", tout comme sa petite soeur Harper (8 ans) filmée par sa maman en "chasse neige" alors qu'elle chantait le titre de Queen, We Are The Champions. Au top de sa forme, Victoria a montré de son côté qu'elle maîtrisait aussi bien la mode en ville qu'à la montagne avec une magnifique combinaison de ski de la marque Scoot. Toujours impressionnée par son merveilleux époux, elle a publié un cliché de David sur Instagram habillé tel un vrai rider. En légende, elle rappelle (bien sûr) à quel point son mari est parfait et doué :"Y a-t-il quelque chose que tu ne sais pas faire !? Je suis impressionnée".

Habitués des pistes canadiennes, la famille Beckham avait déjà passé des vacances en famille dans cette station en 2017 et 2018.