Romeo Beckham : Look très Justin Bieber pour une sortie avec sa petite amie

Romeo Beckham a choisi de ne pas suivre les traces de son célèbre papa en se tournant vers un autre sport que le football, le tennis. Le jeune Britannique de 17 ans est un passionné de la petite balle jaune et aspire à devenir un joueur de haut niveau. Son nom lui permet d'approcher des champions, de s'entraîner avec eux et de recueillir leurs précieux conseils. Il a ainsi pu taper la balle avec le Bulgare et ex de Nicole Scherzinger Grigor Dimitrov, qui a vu en lui un joueur à "fort potentiel", ou encore avec la Danoise et grande amie de Serena Williams, Caroline Wozniacki.

Rien de surprenant alors à ce que Romeo Beckham ait assisté à la finale du Masters de Londres qui a opposé le Grec Stefanos Tsitsipas à l'Autrichien, et petit ami de Kristina Mladenovic, Dominic Thiem. Le fils de Victoria et David Beckham a été repéré dans les tribunes de l'O2 Arena de Londres avec une personne dont il est très proche : Mia Moocher, surnommée Mimi. Ils ne se quittent plus depuis quelques semaines.

Si Romeo et Mia n'ont échangé aucun geste tendre durant le match, la complicité était perceptible entre eux. Sans compter que le fils Beckham a publié une photo avec sa partenaire sur sa page Instagram. Mia apparaît de dos.