Victoria Beckham : Jolie déclaration d'amour d'Harper en coulisses de son défilé

Après avoir longtemps présenté ses collections à New York, Victoria Beckham organise désormais ses défilés de mode pendant la Fashion Week de Londres. Aussi bien de l'autre côté de l'Atlantique qu'outre-Manche, l'ex-Spice Girl reconvertie en styliste à succès peut compter sur le soutien de sa famille : David Beckham et leurs quatre enfants, Brooklyn (20 ans), Romeo (17 ans), Cruz (14 ans) et la jeune Harper (8 ans). Dernier exemple en date le 15 septembre 2019 avec le défilé de la collection printemps-été 2020.