Victoria et David Beckham : Sublimes amoureux à la soirée GQ Men of the Year

Le 3 septembre s'est tenue la 22e édition de la soirée GQ Men of the Year Awards, qui honore, contrairement à ce que son nom indique, des hommes et des femmes méritants. David Beckham a reçu un prix qu'il est venu chercher avec sa femme Victoria et leur fils aîné Brooklyn.

L'ex-footballeur de 44 ans est apparu sur le tapis rouge avec l'élégance habituelle qu'on lui connaît, dans un impeccable costume noir, en chemise blanche et noeud papillon. Il était accompagné de sa femme Victoria Beckham, elle aussi très glamour dans son tailleur pantalon blanc oversize. Les amoureux, récemment revenus de chouettes vacances familiales en Italie puis dans le Sud de la France, étaient aussi escortés par leur fils aîné, Brooklyn Beckham, 20 ans.

L'ancien sportif, devenu égérie de marques et homme d'affaires à succès, a reçu le prix Editor's Special Award. D'ailleurs, il fait la prochaine couverture de GQ, vingt ans après sa première. "En 1999, personne ne croyait que la triple saison de Manchester United marquerait le sommet de sa carrière. Vingt ans (et onze couvertures) plus tard, David Beckham a construit un empire qui résiste à l'épreuve du temps. Que ce soit pour ses projets dans la mode, dans le football et dans la philanthropie, nous saluons le joueur qui a changé les règles du jeu pour tout le monde", ont déclaré les organisateurs.

Très heureuse pour son mari, l'ancienne Spice Girls devenue styliste a partagé la couverture du prochain numéro de GQ sur son compte Instagram. "Je suis si fière de toi. 20 ans depuis ta première couverture GQ. Quel parcours !", a-t-elle écrit en légende.

Parmi les lauréats :

Homme le plus stylé : Richard Madden

Icône : Kylie Minogue

Actrice : Nicole Kidman

Acteur : Taron Egerton

Groupe : The 1975

Styliste : Kim Jones

Game changer : Greta Thunberg

Lifetime Achievement : Iggy Pop