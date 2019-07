Victoria Beckham : Sa fille Harper en vacances avec le fils d'Eva Longoria

"Harper Seven aime tellement Santi !! Bisous de Miami @evalongoria", a écrit la Britannique de 45 ans légende. Sur l'image, sa benjamine pose tout sourire avec le petit garçon dans les bras. Une publication à laquelle la star de Desperate Housewives a répondu sur son propre compte en écrivant : "Santi adore Harper !" Déjà sur Instagram en avril dernier, Victoria Beckham avait partagé des photos montrant les deux enfants en plein câlin. En septembre 2018, Posh Spice avait témoigné sa joie de finalement rencontrer le premier enfant de son amie à Paris, en pleine Fashion Week : "Je rencontre enfin Santi !! Je suis amoureuse !! Plein de bisous Eva et Pepe !!! Je vous aime tellement et je ne pourrais être plus heureuse pour vous deux !!"