Romeo Beckham amoureux ? Sa nouvelle copine déjà intégrée dans la famille

Aucune trace en revanche d'Hana Cross, la petite amie de Brooklyn Beckham (20 ans). Il semble que ce soit terminé entre l'aîné des Beckham et le mannequin qui s'était parfaitement intégré dans la famille. Des sources du tabloïd The Sun ont d'ailleurs affirmé qu'ils s'étaient disputés lors d'une soirée à Londres la semaine dernière. "Ils parlaient tous les deux et c'était très tendu. À la fin, j'ai entendu Brooklyn dire 'C'est comme ça'. Il est parti et elle retournée voir ses amis l'air abattu (...). Elle s'est rendue aux toilettes et a commencé à pleurer." Depuis le début de leur idylle entamée à l'automne 2018, le couple s'était également disputé avec éclats lors de sa participation au Festival de Cannes en mai dernier.