Brooklyn Beckham amoureux : sa compagne se dénude sous son objectif

Le couple se serait unie dans le grand des secrets, si on en croit les rumeurs. En effet, au mois d'août, la jeune femme a partagé en story une photo de la main du fils de Victoria et David Beckham, un anneau en or au doigt ! Un cliché qui n'a fait qu'enfler les bruits de couloir. Selon le Daily Mirror, Brooklyn Beckham et Nicola Anne Peltz, qui ont officialisé leurs fiançailles cet été, seraient bien mari et femme !