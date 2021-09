David et Victoria Beckham : Déclaration à leur fils Romeo pour son anniversaire

Romeo est le deuxième des quatre enfants de David et Victoria Beckham. Il a un grand frère, Brooklyn Beckham (22 ans, fiancé à l'actrice Nicola Ann Peltz), un petit frère et une petite soeur, Cruz et Harper (16 et 10 ans).

Romeo s'est récemment lancé dans le mannequinat. Il apparaît sur sa première campagne publicitaire de mode, pour Saint Laurent. L'ado joue aussi au foot, dans l'équipe de Fort Lauderdale (en Floride), une branche du club de l'Inter Miami dont son papa David Beckham est le président, et où évolue le Français Blaise Matuidi.

Ce mercredi, Romeo recevra des milliers de messages et de commentaires pour son anniversaire. Le beau gosse est suivi par plus de 3 millions d'abonnés sur Instagram, des followers dont fait évidemment partie sa petite amie, l'influenceuse Mimi Moocher.

Romeo et Mia sont en couple depuis le mois de mai 2019. Ils publient régulièrement des photos d'eux sur les réseaux sociaux et y échangent de petits mots d'amour. Pour les 2 ans de leur histoire d'amour, Mia a écrit : "2 ans d'amour et rien d'autre ! Heureuse de t'avoir à mon côté, boule puante".