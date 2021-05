Blaise Matuidi fier de sa demande en mariage à Isabelle, il raconte : "J'avais bien préparé mon coup"

Blaise et Isabelle se sont mariés le 1er juillet 2017 à l'église Saint-Pierre de Neuilly-sur-Seine. Le milieu de terrain venait alors de quitter le Paris Saint-Germain après six saisons (et 5 titres de champion de France) et de s'engager pour la Juventus Turin. Sa famille l'a à nouveau suivi après son départ d'Italie. Direction Miami, où Blaise évolue à l'Inter Miami FC, club de MLS (créé par David Beckham) depuis le mois d'août 2020.

Les Matuidi se plaisent en Floride. "Avec la chaleur et le soleil, [Myliane, Naëlle et Eden, trois des quatre enfants du couple, NDLR] se croyaient encore en vacances et ne voulaient pas se mettre en mode travail. On leur a expliqué que ça allait être leur cadre de vie au quotidien, qu'ils allaient devoir s'y habituer et travailler", explique Isabelle Matuidi, qui a donné naissance à un quatrième enfant au mois de janvier. "S'y habituer", car Blaise Matuidi est "tombé amoureux de cette ville" et ne cache pas son envie d'y vivre définitivement...

