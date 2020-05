Victoria et David Beckham : Prêt de 11 millions d'euros pour leur appart à Miami

Bien que la marque Victoria Beckham ait finalement renoncé au plan de soutien du gouvernement britannique, sa fondatrice éponyme et son mari, David Beckham, suscitent toujours l'indignation. Le couple a emprunté 11 millions d'euros pour l'acquisition d'un appartement de rêve à Miami. Deux piscines, un spa, un sauna et une salle de sport privée : les Beckham ne se privent pas !

À cause du coronavirus, la planète Mode est à l'arrêt. Victoria Beckham a été directement affectée par la pandémie et a pris la décision de mettre trente collaborateurs au chômage technique, des employés que la marque britannique allait rémunérer grâce à un fonds d'urgence du gouvernement britannique. Scandaleux pour l'opinion publique, qui apprenait en même temps que l'ex-Spice Girl et son mari David Beckham étaient devenus les heureux propriétaires d'un appartement à Miami.

La marque Victoria Beckham n'aura finalement pas recours au plan de soutien du gouvernement. La créatrice de mode, en revanche, a finalisé l'acquisition de sa nouvelle résidence : un appartement acheté à 18,1 millions d'euros (19,8 millions de dollars), pour lequel David et elle ont fait un emprunt bancaire de 11 millions d'euros (12 millions de dollars), par le biais de leur entreprise, Beckham Brand Ltd.