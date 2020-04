Victoria Beckham provoque l'indignation en pleine crise

Bien que confinés et privés de sortie, les Beckham ne s'ennuient pas ! La famille de David et Victoria Beckham fait les gros titres au Royaume-Uni pour un conflit de voisinage et, plus important, une décision d'affaires affectant plusieurs employés. La créatrice de mode et ex-Spice Girl a mis 30 de ses collaborateurs au chômage technique et sera aidée par le gouvernement britannique pour les payer.

L'info est signée Daily Mail ! La marque Victoria Beckham, fondée par la créatrice du même nom, a mis 30 de ses collaborateurs des départements marketing et service clients, et de sa boutique située sur Bond Street à Londres, au chômage technique pour deux mois. Ces employés ont appris que le gouvernement britannique leur verserai 80% de leurs salaires, dans le cadre d'un fonds de soutien aux entreprises affectées par le coronavirus et initié par Rishi Sunak, ministre chargé du trésor et des finances (appelé outre-Manche chancelier de l'Echiquier).

La marque britannique s'est engagée à leur verser les 20% restants.