Blaise Matuidi papa : anniversaire de champion du monde pour Eden, 6 ans

Blaise Matuidi a transmis sa passion pour le foot à son fils ! Eden est lui aussi un amoureux de ballon rond, amour qui a inspiré le thème de sa fête d'anniversaire...

"À toi le prince de notre maison, Je souhaite que tu gardes toujours ce sourire qui illumine nos vies, cette passion dans tout ce que tu fais et que tu apprends, cette bienveillance que tu portes envers les plus jeunes, ce côté filou et fragile qui te rend tellement attachant aux yeux de tous. Je t'aime mon fils (...) Joyeux anniversaire", a écrit Isabelle Matuidi sur Instagram, le mercredi 14 avril 2021. Elle a adressé ses meilleurs voeux à son fils Eden, qui a eu 6 ans. Le petit garçon les a célébrés deux jours pluas tard, au cours d'une fête sur le thème Coupe du monde.

Isabelle Matuidi, toujours, a publié des photos de l'événement dans sa story Instagram du jour. Son mari Blaise Matuidi, leurs trois autres enfants (les filles Myliane, Naëlle et la petite dernière Nahla Ivy, née le 27 janvier 2021) et des amis d'Eden ont joué au foot et au basket à l'Urban Indoor Futbol, un complexe de football indoor de Miami. À l'issue de la rencontre, Eden et ses invités se sont réunis près du gâteau, orné des logos de la Fédération Française de football et la Coupe du monde 2018 en Russie, que Blaise avait justement remportée avec les Bleus.