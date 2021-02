Blaise Matuidi papa pour la 4e fois : 1re photo avec sa femme Isabelle, le doux prénom révélé

Les internautes, près de 10 000 à liker la publication en à peine deux heures, apprennent ainsi le doux prénom du quatrième enfant du couple Matuidi : Nahla Ivy. Plus encore, l'heureuse maman révèle la date de naissance de sa petite dernière. Trois semaines en arrière, à partir du 17 février 2021, ramènent au mercredi 27 janvier 2021. Nahla Ivy fait le bonheur de ses parents mais aussi des trois autres enfants du couple : Myliane, Naëlle, et Eden.

Une annonce en direct de Miami, où la petite famille s'est installée il y a déjà quelques mois maintenant. Le footballeur de 33 ans racontait sa nouvelle vie américaine dans les colonnes du Parisien en octobre dernier. "Depuis des années lorsque je pars en vacances, c'est aux Etats-Unis. Avec ma femme, on adore la vie américaine. Cela m'a toujours fait rêver. Je m'étais toujours dit que si j'avais un jour l'opportunité de venir y vivre, que ce soit pendant ou après ma carrière, je sauterai le pas sans hésiter, avait expliqué Blaise Matuidi. L'occasion s'est présentée et j'avais vraiment envie de tenter l'expérience. Je suis très heureux aujourd'hui. On découvre un nouvel environnement, des personnes avec une tout autre culture. On a aimé cette manière de vivre que ce soit à Los Angeles, New York ou Miami. Ces villes sont très agréables pour y passer des vacances. Mais je réalise en étant ici que c'est aussi génial d'y vivre."

C'est désormais à six qu'ils profitent du soleil de Floride.

Toutes nos félicitations à Isabelle et Blaise Matuidi pour la naissance de leur petite fille.