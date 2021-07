Emma Bunton s'est mariée : la Spice Girl resplendissante dans sa robe courte, Jade Jones élégant

Il était temps. Emma Bunton et Jade Jones se sont enfin mariés mardi 13 juillet 2021. Le couple se fréquente depuis plus de 20 ans et avait déjà annoncé ses fiançailles à plusieurs reprises, en 2006, en 2011 et en 2019. C'est sur son compte Instagram que la chanteuse de 45 ans a annoncé la bonne nouvelle, postant une photo des jeunes mariés, accompagnée de la légende "Mr and Mrs Jones !". Jade Jones a également posté une tendre photo prise par le photographe professionnel Andrew Timms.