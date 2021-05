Romeo Beckham taquiné par son père David pour son nouveau look

C'est la nouvelle star de la famille. Après son grand-frère Brooklyn, c'est Romeo qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Entre les tatouages et sa relation avec la belle Mia Regan, le garçon de 18 ans est partout. Sur son compte Instagram, où il compte 2,9 millions d'abonnés, il partage des moments de vie en famille ou avec sa chérie et ses dernières publications ont sacrément fait réagir.

Romeo Beckham a posté deux photos dimanche 9 mai où on le voit avec un tout nouveau style capillaire. Cheveux très courts et coloration platine, le jeune homme a laissé tomber les cheveux mi-longs pour une coupe de type buzz cut qui semble ravir ses fans puisque les likes et les commentaires sont très nombreux pour féliciter le fils de Victoria Beckham. Malgré l'enthousiasme général, une personne plutôt importante dans la vie de Romeo y est allée de son petit message un brin sarcastique : son père ! "Joli coupe Romeo, je me demande d'où t'es venue cette idée", a-t-il commenté.

Une petite phrase amusante qui rappelle évidemment la coupe de cheveux arborée par le spice boy, qui continue à s'entraîner comme un vrai pro, en 2007. Une petite phrase qui a beaucoup plu aux abonnés puisqu'elle a recueilli plus de 1200 likes en seulement quelques heures. Romeo n'y a pas répondu pour le moment, mais on imagine qu'il a dû sourire en voyant ce commentaire.