David et Victoria Beckham - Un ex-assistant raconte son calvaire : "J'ai fini par prendre de la drogue"

Famille, argent, célébrité... David et Victoria Beckham mènent, en apparence, une vie de rêve ! Un de leurs anciens collaborateurs a pourtant vécu un cauchemar à leurs côtés. Il le raconte dans un livre, et révèle avoir fini par prendre de la drogue et faire un burn-out.

"Leur vie n'est pas aussi glamour" qu'on le pense, écrit Andy Bernal dans son autobiographie, Riding Shotgun. Le titre est une référence à sa place sur le siège passager dans le véhicule de David Beckham, dont il est l'agent (voir diaporama). Leur collaboration a commencé en 2003, soit l'année du transfert du footballeur au Real Madrid, en provenance de Manchester United. Sur Instagram, Andy Bernal a récemment reposté une coupure de presse, consacrée aux conditions de ce transfert ; David Beckham l'avait appelé à 1h du matin pour lui confier sa volonté d'aller chez les Merengues.

"Entrer dans la vie de David et Victoria, c'est comme entrer dans la vie de James Bond. Rien ne doit être laissé au hasard. Chaque déplacement est organisé comme une opération militaire de haut vol... La pression est énorme", écrit Andy Bernal dans son livre, précisant que ses tâches incluaient de les réveiller le matin (ou de les surprendre en plein ébat). La pression fut accentuée par un scandale, en 2004 ; les tabloïds britanniques révélaient que Beckhs avait une relation extra-conjugale avec son ex-assistante, Rebecca Loos.