David Beckham gagne près de 40 000 euros... par jour !

La fortune des célébrités fascine leurs nombreux fans. Celle de David Beckham est estimée à plus de 370 millions d'euros. Elle a augmenté au cours de l'année 2020, grâce à de nouveaux gains colossaux de l'ancien footballeur...

Près de 40 000 euros par jour (47 671 livres sterling) ! C'est ce qu'aurait touché David Beckham au cours de l'année 2020, grâce aux ventes de différents produits à son nom. David Beckham possède et a associé son image à plusieurs marques, des entreprises et contrats gérés par la même entité, l'agence de management Seven Global, qu'il a co-fondée en partenariat avec Global Brands Group.

Ainsi, Seven Global vend différents produits au nom de David Beckham. Cette commercialisation de chaussures, de parfums, de montres et de vêtements a rapporté un peu plus de 14 millions d'euros en 2020. Divisé par 365 jours, ce chiffre d'affaire avoisine les 40 000 euros quotidiens.