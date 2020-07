David et Victoria Beckham : Ils veulent se faire construire un lac !

David Beckham, son épouse Victoria et leurs enfants se sont isolés dans leur maison de campagne lors du confinement et ont l'intention d'y réaliser de nouveaux travaux. Après le tunnel souterrain et l'abri de sécurité, Brooklyn et ses petits frères et soeurs profiteront d'un lac !

Selon le tabloïd britannique The Sun, les Beckham ont soumis une demande de permis de construire au conseil du district de West Oxfordshire, en Angleterre. Cette demande expose le projet de construction d'un lac de l'ex-footballeur de 45 ans et son épouse créatrice de mode, dans leur propriété située dans les Cotswolds.

Si leur demande reçoit une réponse positive, le lac s'étendra sur 3000 mètres carrés et fera 4 mètres de profondeur.