David et Victoria Beckham : Un tunnel et un abri de sécurité en construction

David, Victoria Beckham et trois de leurs quatre enfants - Romeo, Cruz et Harper (17 ans, 15 ans et 8 ans) - sont confinés aux Cotswolds. L'aîné de la famille, Brooklyn (21 ans), est coincé aux États-Unis depuis le début du confinement et l'arrêt du trafic aérien.

Cette maison de campagne, les Beckham l'ont achetée en 2016 à l'ancien Premier ministre de Grande-Bretagne, David Cameron, pour la somme de 6,15 millions de livres sterling (un peu plus de 6,8 millions d'euros). Ils y ont déjà fait des travaux en 2017, pour un total avoisinant les 3 millions de livres (près de 3,35 millions d'euros).

Après l'acquisition d'un appartement spacieux à Miami, les Beckham alignent encore les zéros pour leur patrimoine immobilier ! Et dire que Victoria comptait sur le gouvernement britannique pour l'aider à rémunérer les employés de sa marque de vêtements, au chômage technique à cause de la pandémie...