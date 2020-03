Émilie Fiorelli et M'Baye Niang cambriolés à Rennes pendant un match de foot

Les stars de télé-réalité n'ont décidément aucun répit ! Après Carla Moreau et Kevin Guedj, c'est au tour d'Émilie Fiorelli de se faire cambrioler. Jeudi 5 mars dernier, des malfaiteurs ont pénétré dans son domicile à Rennes, alors que son chéri, M'Baye Niang, disputait avec ses coéquipiers footballeurs la demi-finale de la Coupe de France contre Saint-Étienne au stade Geoffroy-Guichard. D'après les informations rapportées par Ouest-France, l'alarme de sécurité se serait déclenchée aux alentours de 23h30, alertant ainsi la brigade anticriminalité de la ville. Malheureusement pour l'ancienne gagnante de Secret Story, les voleurs ont réussi à repartir avec un sacré butin, principalement des bijoux et des sacs de marques. Une enquête a été ouverte auprès de la sûreté départementale. Les parents de Louna ne se sont toujours pas exprimés à ce sujet.

Mais ce n'est pas la première fois qu'ils sont victimes d'un cambriolage. Il y a six mois déjà, Émilie Fiorelli relatait l'entrée par effraction d'un individu chez elle alors qu'elle emmenait sa fille à un cours de bébés nageurs. L'homme en question avait tout bonnement vidé son dressing. Mais voilà, la jolie blonde de 29 ans ne s'était pas laissé faire et s'était empressée de lui adresser un message menaçant via ses réseaux sociaux. "Juste un tout petit message à la personne qui s'est introduite chez moi, qui était tranquillement en train de se servir dans mes affaires. Sache que je vais récupérer mes affaires dans quelques heures parce qu'on te voit... Il y avait des caméras ! Je sais qui tu es, j'attends juste que tu viennes tranquillement me rendre mes affaires, sinon, je vais au commissariat !"

Espérons que cette nouvelle mésaventure ne causera pas trop de stress à l'ex-vedette de télé-réalité, car elle est enceinte de son deuxième enfant. En effet, il y a quelques semaines, elle dévoilait son ventre rond et s'impatientait à l'idée que Louna devienne grande soeur...