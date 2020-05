Maeva Ghennam manque encore de se faire cambrioler : sa nouvelle nuit d'horreur

L'année 2020 se révèle plus compliquée que prévue pour Maeva Ghennam. Déjà perturbée comme le reste des Français par l'épidémie de coronavirus, la candidate de télé-réalité est victime de tentatives de cambriolage depuis quelques mois maintenant.

Pourtant dotée d'une alarme de sécurité, la belle brune de 23 ans a encore eu une belle frayeur dans la nuit de mardi à mercredi. Sur Snapchat ce 27 mai 2020, elle a expliqué avoir reçu la visite de la police au cours de ce qui a été "la pire nuit de sa vie". "Mon alarme a sonné toute la nuit, heureusement qu'on était équipés comme jamais", a-t-elle rassuré d'emblée. Fort heureusement, Maeva n'était pas seule pour recevoir les forces de l'ordre, puisque toute sa famille était de passage chez elle. "Avec mes cousins, c'était trop drôle (...) hier si vous saviez... Il y avait tout le monde chez moi : la BAC, mon frère, ma famille (...) C'était une horreur", explique-t-elle, confiant au passage n'avoir "pas dormi de la nuit".

On a tous pris peur

Mais plus de peur que de mal car les malfaiteurs ne sont pas parvenus à pénétrer chez elle. "D'un coup, l'alarme a sonné une première fois. Je la désactive, je la réactive. Elle re-sonne, et là, on a tous pris peur (...) en une minute il y avait tout le monde chez moi. C'était le bordel", détaille-t-elle, désormais apaisée. "J'en rigole parce que j'ai décidé de relativiser (...) Heureusement qu'il n'a rien pu nous arriver, je suis entourée !" À force de recevoir la police chez elle, Maeva Ghennam a plus que jamais confiance en leur autorité. Elle conclut d'ailleurs sur le sujet en saluant leur travail : "Vraiment, on a une très très bonne police en France."

La dernière tentative de cambriolage dont elle a été victime lui avait valu de fuir sa maison en pleine nuit. À bout et en pleurs, Maeva ne perdait toutefois pas son sang-froid et en venait même à narguer ceux qui ont tenté de la voler. "Si vous pensez que vous allez m'achever ou me faire peur, vous rêvez. Je pars chez ma mère juste pour me calmer. Dès demain, l'alarme sera réparée et je revivrai ma best life !" Une promesse qui n'a visiblement pas convaincu les cambrioleurs de la laisser tranquille...