David Beckham : Netflix lui fait un pont d'or !

Les Beckham avaient déjà invité la télévision et des millions de téléspectateurs à découvrir leur quotidien. En 2007, la chaîne NBC avait suivi David et Victoria lors de leur arrivée à Los Angeles. Le footballeur venait alors de s'engager au Los Angeles Galaxy, et découvrait un nouveau championnat, la MLS, un nouveau pays et une nouvelle culture.

Quelques invités de marque apparaîtront dans le documentaire. Ses anciens coéquipiers Cristiano Ronaldo, Gary Neville et Ryan Giggs, qu'il a côtoyé à Manchester United, ainsi que le présentateur télé James Corden parleront de leurs rapports avec David Beckham.