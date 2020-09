David Beckham ose les claquettes-chaussettes !

La pandémie de Covid-19 a forcé l'industrie de la mode à s'arrêter. Victoria Beckham a ainsi vécu un printemps compliqué et rebondit avec le soutien de sa famille. Son mari David Beckham et leurs enfants ont assisté à son défilé de mode, un événement que la créatrice a préparé à la maison, pendant le confinement.

Les premières fashion weeks post-confinement ont commencé ! Elles sont consacrées aux collections prêt-à-porter printemps-été 2021. Victoria Beckham a présenté la sienne ce lundi 21 septembre 2020 à la galerie Victoria Miro, à Londres. Interdiction de rassemblement oblige, le défilé Victoria Beckham s'est tenu sans invités. Seuls le mari de l'ex-Spice Girl, David Beckham, et trois de leurs quatre enfants (Romeo, Cruz et Harper) y ont assisté.

Sa collection printemps-été 2021, Victoria Beckham l'a conçue pendant le confinement. En aparté, David a raconté comment son épouse travaillait chez eux (la famille s'est isolée dans sa maison de campagne du Sud-Ouest de l'Angleterre, dans les Cotswolds), loin de son studio et sans son équipe habituelle. "À la maison, je cuisinais et d'un coup, un mood board [une planche des tendances, NDLR] des vêtements arrivait dans la cuisine, ça nous obligeait à nous faufiler pour accéder au frigo. Des colis contenant des tissus arrivaient", a confié l'ancien footballeur, tout habillé en Dior et chaussé de claquettes et de chaussettes blanches.

Victoria Beckham, elle, préfère en rire : "Désolé pour les mood boards dans la cuisine @davidbeckham", écrit-elle sur Instagram.