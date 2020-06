David et Victoria Beckham, voisins "gênants" ? Un riverain porte plainte

Pour la famille Beckham, prudence est mère de sûreté. Inquiets de constater la recrudescence de cambriolages de célébrités, David et Victoria Beckham ont décidé d'effectuer des travaux pour sécuriser leur maison de campagne dans les Cotswolds. Prévoyants, les époux désirent réaliser un tunnel souterrain pour une éventuelle fuite en cas d'attaque ainsi que la construction d'un poste de garde qui veillerait à la sécurité du domaine 24h/24. Un projet qui avait rapidement été très mal accueilli par le voisinage des Beckham.

Habitués au calme et à la simplicité de leur petite bourgade de campagne, les voisins avaient trouvé les ambitions de David et Victoria totalement incompatibles avec leur modeste quartier champêtre. Selon The Sun, une voisine avait même déposé plainte contre les Beckham. "Les fermes et les bâtiments agricoles n'ont pas de portails ni de cabanes de sécurité" avait également déclaré un local tandis qu'un autre regrettait que leur projet allait "ruiner l'ambiance" du domaine. Comme quoi, même la famille Beckham n'est pas épargnée par quelques problèmes de voisinage.

Heureusement pour eux, la plainte a finalement été retirée. Ils vont donc pouvoir continuer à préparer sereinement leur projet de construction. Achetée par le couple en 2016 à l'ancien Premier ministre de Grande-Bretagne, David Cameron, cette bicoque a coûté au couple la somme de 6,15 millions de livres sterling (un peu plus de 6,8 millions d'euros). Confinés avec Romeo, Cruz et Harper (17 ans, 15 ans et 8 ans), David et Victoria ont donc pu imaginer et penser à tous les futurs aménagements destinés à sécuriser leur propriété. De son côté, Brooklyn est resté bloqué aux États-Unis depuis le début du confinement et l'arrêt du trafic aérien.